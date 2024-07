Morata bestätigt Milan-Wechsel

Der frischgebackene Europameister Álvaro Morata wird seinen Wechsel zum AC Mailand in Kürze abwickeln. Gegenüber ‚Cadena Cope‘ verrät der Mittelstürmer: „Ich muss noch die medizinische Untersuchung bei Milan absolvieren, aber ja, ich werde dorthin gehen.“ Milan macht dem Vernehmen nach von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, um Morata an Bord zu holen. Demnach fließen festgeschriebene 13 Millionen Euro an Atlético Madrid.

Der 31-jährige Spanier ergänzt: „Ich habe mich von meinen Mannschaftskameraden verabschiedet. Das war wichtig für mich. Es war wichtig, sie zu verabschieden und ihnen für alles zu danken. Sie haben mir sehr geholfen. Wenn man an einem Ort ist, an dem man aus verschiedenen Gründen nicht hundert Prozent geben kann, ist es für alle besser, diese Option zu wählen. Ich will nicht falsch sein, und ich bin es auch nicht. “