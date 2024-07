Arsenal lehnt Angebot für Smith Rowe ab

Der FC Everton zeigt starkes Interesse an Emile Smith Rowe vom FC Arsenal. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Toffees ein Angebot für den 23-jährigen Engländer abgegeben, das von den Gunners allerdings abgelehnt wurde. Eine verbesserte Offerte werde in den nächsten Tagen erwartet.

Smith Rowe, der vor fünf Jahren für eine halbe Spielzeit an RB Leipzig verliehen war, kam in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Zug. In 475 Minuten, verteilt auf 19 Einsätze, verbuchte der offensive Mittelfeldspieler zwei Torvorlagen.