Werder-Duo auf der Leihliste

Neben Isak Hansen-Aaröen (20) soll auch Abed Nankishi (22) den SV Werder Bremen im Winter auf Leihbasis verlassen. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer im Gespräch mit der ‚DeichStube‘ bestätigt, sucht der Verein nach einem Abnehmer für den 22-Jährigen. Ein Verbleib für die Rückrunde ist keine Option: „Auch bei Abed ist klar besprochen, dass wir einen Weg finden.“ Über potenzielle Abnehmer ist noch nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit war Nankishi an Heracles Almelo und 1860 München verliehen. Ein Durchbruch in Bremen blieb dem Eigengewächs bislang verwehrt. Genau wie Hansen-Aaröen wartet der Flügelspieler noch auf seinen ersten Einsatz für die Werder-Profis in dieser Saison.