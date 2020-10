Wilshere träumt vom Süden

Jack Wilshere würde in seiner Karriere gerne noch andere Ligen als die Premier League kennenlernen. „Ich bin offen für alles. Ich will etwas neues probieren, das reizt mich. Vielleicht La Liga oder nach Italien – etwas anderes, das nicht viele englische Spieler getan haben“, so der Mittelfeldspieler gegenüber ‚Talksport‘.

Als wahrscheinlichstes Ziel galten zuletzt die Glasgow Rangers. Wilshere hatte seinen Ausbildungsklub FC Arsenal vor zwei Jahren verlassen und sich West Ham United angeschlossen. Dort wurde der Vertrag aber am zurückliegenden Deadline Day aufgelöst, sodass sich der 28-Jährige auch nach Beendigung des Transferfensters einem neuen Klub anschließen kann.