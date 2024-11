Larsson: „Wollte nur zur Eintracht“

Hugo Larsson hat sich zu seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2023 geäußert. Der Mittelfeld-Senkrechtstarter erklärt im kicker: „Es war immer mein Ziel, aus Schweden in die Bundesliga zu wechseln, weil das für junge Spieler eine Topliga ist, die mit der Intensität zu meinem Profil passt. Als Frankfurt anrief, sagte ich meinen Beratern direkt, dass ich nirgendwo anders hin will.“

Larrson weiter: „Die Eintracht hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie ein perfekter Verein für die Entwicklung junger Spieler ist. Hier kann man sich auf großer Bühne präsentieren.“ Das führte vor rund einem Monat auch zur vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2029. Eine Unterschrift, die den 20-Jährigen bei einem möglichen zeitnahen Wechsel extrem teuer macht. Generell gelte aber: „Ich glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird, und ich möchte ein Teil dieser Reise sein. Wir können in Deutschland ein Top-Klub werden, wenn wir nicht bereits einer sind.“ Durch den gestrigen 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart untermauerte die SGE Platz drei in der Bundesliga.