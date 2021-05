Ibrahimovic verpasst Europameisterschaft

Zlatan Ibrahimovic wird nicht mit Schweden an der Europameisterschaft teilnehmen. Das bestätigte der Trainer der Nationalmannschaft Janne Andersson heute. Aufgrund einer Knieverletzung, die sich Ibrahimovic im Spiel gegen Juventus Turin (3:0) zuzog, sehen die Schweden zwangsläufig von einer Nominierung des 39-Jährigen ab.

Der Routinier feierte erst in der vergangenen Länderspielphase sein Comeback für die Auswahl Schwedens. Mit zwei Assists in zwei Spielen wies er sofort nach, dass er noch zur Elite seines Heimatlandes gehört. Zuletzt geriet der extrovertierte Stürmer aufgrund einer zweifelhaften Beteiligung an einer Wettfirma in die Kritik.