M’gladbach: Überraschende Neuhaus-Entscheidung

Florian Neuhaus denkt trotz seines Reservistendaseins bei Borussia Mönchengladbach nicht an einen Winterabgang. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fühlt sich der Mittelfeldspieler bei den Fohlen wohl und möchte sich in der Rückrunde im Team durchbeißen. Ob dem 27-Jährigen dies gelingt, darf indes bezweifelt werden. Bereits in der Sommervorbereitung wurde dem Spielmacher von Trainer Gerardo Seoane mitgeteilt, dass er ohne ihn plane. In der Folge stand ein Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Augsburg im Raum, doch auch damals entschied sich Neuhaus bereits gegen eine Flucht aus Gladbach.

In der Hinrunde kam der zehnfache deutsche Nationalspieler in der Bundesliga lediglich zu sechs Kurzeinsätzen, dazu stand er in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (1:2) in der Startelf. Seoane äußerte sich erst kürzlich zur weiteren Perspektive von Neuhaus in Gladbach: „Er ist ein Kaderspieler, der die Chance hat, im täglichen Training auf sich aufmerksam zu machen. Er steht im Konkurrenzkampf mit mehreren Spielern auf der Zehn. Sein Verhalten und sein Umgang mit der Situation ist absolut professionell. Es ist okay, dass er unzufrieden ist. Dafür braucht es kein Gespräch. Es liegt an ihm, bestmöglich zu performen – und bereit zu sein, wenn es eine Chance gibt.“