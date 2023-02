Bilbao: Erfolgstrainer Valverde verlängert

Athletic Bilbao darf sich über die Verlängerung von Erfolgstrainer Ernesto Valverde freuen. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, hat der 59-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr ausgedehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Bilbao wird Valverde in seine insgesamt achte Saison als Trainer gehen, dabei schaffte er fünfmal die Qualifikation für die internationalen Ränge und gewann 2015 sogar den Supercup. Einen Zwischenstopp in seiner Trainerkarriere legte der Spanier für drei Jahre beim FC Barcelona ein. Vor dem Topspiel am Sonntag (18:30 Uhr) gegen Atlético Madrid belegt man Rang sieben in der La Liga.

Lese-Tipp

„Erik ten Arrgh“ | Union tut Ajax weh