Gladbach feuert Farke

Sehr deutlich schlug das Pendel in den vergangenen Wochen bereits in Richtung Trennung aus, nun sind die Würfel gefallen. Daniel Farke ist nicht länger Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das teilt der Verein am Freitagnachmittag offiziell mit. Auch die Co-Trainer Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla müssen gehen.

Farke hatte erst zu Beginn der abgelaufenen Saison am Niederrhein übernommen, den Verein auf einen enttäuschenden zehnten Platz geführt und einen Punkteschnitt von 1,28 vorzuweisen.

Wer auf den 46-Jährigen folgen wird, ist noch nicht bekannt. Einen Favoriten gibt es aber bereits: Gespräche soll der Bundesligist zuletzt mit dem ehemaligen Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane geführt haben. Gerüchte kursierten auch um Bochums Thomas Letsch, den der VfL aber nicht abgeben will.

Sportdirektor Roland Virkus sagt: „Nach mehreren intensiven Gesprächen sind Daniel Farke und wir zu dem Ergebnis gekommen, getrennte Wege zu gehen. Wir möchten uns bei Daniel und seinem Team für die geleistete Arbeit bedanken.“