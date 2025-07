St. Pauli: Yokota-Deal geplatzt

Der bereits sicher geglaubte Wechsel von Daisuke Yokota (25) vom belgischen Erstligisten KAA Gent zum FC St. Pauli kommt offenbar nicht zustande. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Dem Boulevardblatt zufolge ist zur Stunde allerdings noch unklar, warum der Transfer ins Wasser fällt.

Eigentlich hatte sich der japanische Rechtsaußen schon in Hamburg für die medizinischen Untersuchungen aufgehalten. An der von Gent aufgerufenen Ablösesumme über zwei bis 2,5 Millionen Euro soll es jedenfalls nicht gelegen haben, dass man sich am Millerntor nun voraussichtlich nach einer Alternative umsehen muss.