Chelsea: Zakaria gibt nicht auf

Ex-Gladbacher Denis Zakaria glaubt weiter daran, sich beim FC Chelsea durchbeißen zu können. „Ich bin immer noch positiv gestimmt, was meine Erfahrung mit Chelsea angeht. Wir werden sehen, was passieren wird“, zitiert Fabrizio Romano den Schweizer Mittelfeldspieler, der bei der WM zweimal eingewechselt wurde.

Zakaria ist sich bewusst: „Ich muss noch einige Dinge verbessern und dem Trainer zeigen, was ich kann. Wenn ich spielen darf, muss ich zeigen, dass ich gut bin. Bisher hat es noch nicht gereicht, aber ich arbeite hart.“ Der 26-Jährige ist bis zum Saisonende von Juventus Turin nach London verliehen, kam bislang aber nur in zwei Pflichtspielen zum Einsatz. In England kursierten zuletzt Gerüchte um einen Leihabbruch im Winter – Chelsea guckt sich angeblich schon nach Alternativen um.

