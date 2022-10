UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga-Klubs punkten reichlich

Der FC Bayern gab sich beim dominanten 5:0-Erfolg über Viktoria Pilsen keine Blöße. Auch Borussia Dortmund (4:1 gegen FC Sevilla) und RB Leipzig (3:1 gegen Celtic Glasgow) gewannen ihre Spiele, während Eintracht Frankfurt ein respektables Remis (0:0) gegen Tottenham Hotspur einfuhr.

In den untergeordneten Wettbewerben sah es ähnlich gut aus. Der SC Freiburg gestaltete die Europa League-Begegnung mit dem FC Nantes (2:0) siegreich und Union Berlin entführte drei Punkte bei Malmö FF (1:0). Lediglich der 1. FC Köln ging in dieser Woche leer aus. Die Domstädter verloren in der Conference League zu Hause gegen Partizan Belgrad mit 0:1.

Kaum Überraschungen

Während Manchester United beim 3:2-Auswärtserfolg über Omonia Nikosia einer Blamage gerade noch entkam, sammelt der FC Vaduz weiterhin fleißig Punkte für Liechtenstein. Der Underdog erreichte ein 2:2-Unentschieden beim ukrainischen Vertreter SK Dnipro-1. Im Saisonranking belegt Liechtenstein damit Rang drei – vor Deutschland.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 93.427(22.642)

2 Spanien 83.141 (19.571)

3 Deutschland 71.481 (15.214)

4 Italien 65.354 (12.642)

5 Frankreich 53.831 (10.583)

6 Niederlande 51.900 (8.600)

7 Portugal 49.549 (10.900)

8 Schottland 35.800 (6.750)

9 Belgien 34.000 (7.800)

10 Österreich 32.600 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 England 6.857

2 Spanien 6.714

3 Liechtenstein 6.500

4 Deutschland 6.125

5 Belgien 6.000

6 Portugal 5.833

7 Italien 5.785

8 Niederlande 5.500

9 Türkei 5.400

10 Frankreich 5.250

Stand: 7. Oktober 2022