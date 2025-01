Einigung: Baas in Liga zwei

Eintracht Braunschweig holt Verstärkung für den Abstiegskampf. Einem ‚Sky‘-Bericht zufolge schließt sich Julian Baas (22) dem Tabellen-17. der zweiten Liga auf Leihbasis an. Darüber hinaus soll sich der BTSV eine Kaufoption gesichert haben. Baas wird schon am heutigen Dienstag in Niedersachsen erwartet.

Im vergangenen Sommer war der zentrale Mittefeldspieler ablösefrei zu Sparta Rotterdam gewechselt. Dort gehörte er in der laufenden Spielzeit zum erweiterten Stammpersonal. Mit der Erfahrung aus 79 Eredivisie-Pflichtspielen schlägt der Niederländer jetzt in Braunschweig auf.