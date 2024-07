Kölsche Cafu: Schmitz findet neuen Klub

Benno Schmitz zieht es in die Schweiz. Wie der Grasshopper Club Zürich bekanntgibt, erhält der 29-Jährige bei den Eidgenossen einen Vertrag bis 2027. Der Rechtsverteidiger war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim 1. FC Köln Ende Juni nach sechs Jahren ausgelaufen ist. „Wir freuen uns, mit Benno einen erfahrenen Spieler gewonnen zu haben, der neben der rechten Verteidigung auch auf anderen Defensivpositionen eingesetzt werden kann. Das macht ihn vielseitig und zu einer idealen Verstärkung“, lässt sich Sportchef Stephan Schwarz zitieren.

Schmitz war 2018 von RB Leipzig nach Köln gewechselt. Beim Effzeh entwickelte sich der gebürtige Münchner zum Publikumsliebling, bekam den Spitznamen Kölsche Cafu verpasst und stand für den Klub in 142 Pflichtspielen auf dem Feld. Nach dem Abstieg der Kölner in der vergangenen Saison verzichtete der Defensivspieler auf eine Vertragsverlängerung. „Ich bin froh, hier in Zürich zu sein. Es ist eine tolle Gelegenheit, in einem ambitionierten Team zu spielen“, so Schmitz.