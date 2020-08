CL-Finale: Ein deutsch-französischer Gipfel | Inter: Teurer Conte-Abgang

Frankreich steht hinter Paris

Das bevorstehende Champions League-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern ist das bestimmende Thema in der französischen Presseberichterstattung. Für die Pariser ist es das lang ersehnte Endspiel, nachdem man seit der Übernahme des Scheichs Nasser Al-Khelaifi 2011 Unmengen an Geld investierte, jedoch in der Königsklasse nie über das Viertelfinale hinauskam. „Ein deutsch-französischer Gipfel“ titelt die ‚L’Équipe‘ und sieht die zwei besten europäischen Mannschaften im Finale. ‚Le Parisien‘ schreibt standesgemäß: „Alle hinter Paris“. Die Regionalzeitung „La Depeche“ konstatiert: „PSG träumt von der ersten europäischen Krönung“. Es bleibt abzuwarten, ob der französische Meister heute tatsächlich den ersten Champions League-Titel der Vereinsgeschichte holt.

Champions League Finale: Traum der Giganten

Auch in der außerhalb der französischen Presse dreht sich heute alles um das Finale in der Königsklasse. Die ‚Marca‘ wartet gespannt auf den „Abend des totalen Fußballs“. Für die ‚as‘ ist es das Duell zwischen „der Magie von Neymar und Kylian Mbappe sowie der Effizienz von Thomas Müller und Robert Lewandowski“. Die belgische Tageszeitung ‚La Derniere Heure‘ beschreibt das Finale pathetisch als „Traum der Giganten“. Auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ schlägt in die gleiche Kerbe und titelt: „Das Sternen-Finale.“ Die mediale Erwartungshaltung ist sehr hoch – nun bleibt abzuwarten, ob das heutige Finale die großen Erwartungen der internationalen Presse auch erfüllt.

Inter: Teure Conte-Trennung ?

Die Gerüchte um einen möglichen Abschied von Inter Mailands Cheftrainer Antonio Conte bestimmen weiterhin die Schlagzeilen der italienischen Presse. Der ‚Corriere dello Sport‘ hat sich bereits auf eine Trennung festgelegt und titelt: „Inter drückt Conte raus“. Für den kommenden Dienstag ist ein Treffen des Trainers mit dem Vorstandsvorsitzenden Giuseppe Marrotta und Investor Zhang Kanyang geplant, in welchem eine Entscheidung über die Zukunft des 51-Jährigen getroffen werden soll. Laut dem ‚Quotidiano Sportivo‘ wäre eine Trennung für Inter äußerst kostspielig, da Conte bis zu 40 Millionen Euro Abfindung kassieren würde. Die ‚Tuttosport‘ sieht den bereits länger gehandelten Massimiliano Allegri „als bereit für Inter“. Der Dienstag wird wohl zeigen, ob die Nerazzurri bereit sind, sich von Conte zu trennen und die horrende Abfindungssumme zu bezahlen.