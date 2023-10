Bericht: Schalke findet neuen Vorstandsboss

Der FC Schalke 04 hat allem Anschein nach seinen neuen Vorstandsboss gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Matthias Tillmann der neue CEO der Königsblauen. Tillmann arbeitet aktuell als CFO (Chief Financial Officer) für das Vergleichsportal trivago.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, dürfte allerdings nur Formsache sein. Bereits am Donnerstag gab trivago bekannt, dass Tillmann sein Amt Ende des Jahres niederlegen wird und auch der Zweitligist kündigte kürzlich an, dass der Nachfolger von Bernd Schröder in der kommenden Länderspielpause präsentiert werden soll.

Was ebenfalls für ein Tillmann-Engagement spricht: Axel Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender bei den Knappen, kennt den designierten Schalke-Boss bereits – das Duo arbeitete schon bei trivago zusammen.