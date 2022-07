Florenzi fest zu Milan

Europameister Alessandro Florenzi (31) heuert langfristig beim AC Mailand an. Der in der vergangenen Saison ausgeliehene Rechtsverteidiger wird von Ligarivalin AS Rom losgeeist und erhält bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2025. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 2,7 Millionen Euro.

Florenzi ist hinten rechts die erfahrene Alternative zum 25-jährigen Davide Calabria. 30 Pflichtspiele bestritt der gebürtige Römer in der zurückliegenden Spielzeit im Milan-Trikot.