Bayern-Verlängerung? Kimmich hat nicht vergessen

In der Winterpause will sich Joshua Kimmich Zeit zur Reflexion nehmen und im Anschluss seine Entscheidung bekanntgeben. „Ich weiß, was ich hier beim FC Bayern München habe. Meine Familie fühlt sich sehr wohl. Trotzdem ist es schwierig für mich, jetzt eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Dadurch, dass alle drei Tage Spiele sind, fährt man emotional hoch und dann wieder runter. Es ist ganz gut, im Winter das ganz große Bild zu sehen“, begründet der 29-Jährige sein Zögern.

Generell spreche man „ja sowieso miteinander“, beschreibt Kimmich den Stand der Dinge. Die Bayern-Wahrnehmung war nicht immer so wertschätzend, schließlich galt der Allrounder noch vor nicht allzu langer Zeit als Sündenbock für die lange sportliche Krise.

„Die Vergangenheit spielt schon eine Rolle“, räumt Kimmich ein, diese Phase noch nicht komplett hinter sich gelassen zu haben. Deutlich wichtiger sei allerdings die Zukunft, die perspektivisch die Kapitänsrolle mit sich bringen könnte. „Da sollte ich mir schon Zeit nehmen, eine richtige und gute Entscheidung zu treffen“, so der 97-fache Nationalspieler, der selbstredend auch andere Optionen hat. Die Tendenz scheint aber doch recht eindeutig zur Verlängerung zu gehen.