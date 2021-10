Bericht: Ronaldo peilt WM 2026 an

Cristiano Ronaldo denkt noch lange nicht an ein Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Wie die englische ‚Sun‘ berichtet, will der Superstar sogar noch an der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA teilnehmen. Beim Start des Turniers wäre er bereits 41 Jahre alt.

Für Ronaldo wäre die WM in fünf Jahren die insgesamt sechste. Für die Qualifikation zur nächsten Weltmeisterschaft in Katar fehlt dem Europameister von 2016 noch ein Sieg. Sollte der 36-Jährige auch 2026 noch an den Start, wäre er alleiniger Rekord-WM-Teilnehmer.