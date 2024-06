Durchbruch: Wolfsburg vor Christiansen-Deal

Der VfL Wolfsburg kann wohl schon bald einen neuen Sportchef vorstellen. Nach Informationen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ haben die Verantwortlichen der Wölfe im Werben um Peter Christiansen den Durchbruch erzielt. Die Rede ist von einer Einigung mit dem FC Kopenhagen bei 1,5 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch in dieser Woche soll der Deal verkündet werden, Christiansens Vorstellung als Geschäftsführer Sport und Nachfolger von Marcel Schäfer Anfang Juli erfolgen. In seinen gut drei Jahren als Direktor Profifußball erwarb der 49-Jährige beim FCK reichlich Anerkennung und steht nun vor dem Sprung in die Bundesliga.