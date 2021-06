Arminia verpflichtet Ramos

Arminia Bielefeld macht den sechsten Sommerneuzugang klar. Wie die Ostwestfalen vermelden, wechselt Guilherme Ramos vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense auf die Alm. Der 23-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind glücklich, dass sich Guilherme für uns und die gemeinsame Herausforderung in der Bundesliga entschieden hat. Wir haben seinen Weg schon sehr lange verfolgt und sind überzeugt, dass er mit uns seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen wird“, so Sportchef Samir Arabi.

Cheftrainer Frank Kramer: „Guilherme ist ein durchsetzungsstarker Verteidiger mit guter Zweikampfführung, der offensiv verteidigt und dazu ruhig und sachlich im Spielaufbau agiert. Wir sind davon überzeugt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt, und daher sind wir sehr froh, dass Guilherme nun ein Armine ist.“

Ausgebildet wurde Ramos in der Talentschmiede von Sporting Lissabon. Im Sommer 2019 wagte der 1,91 Meter große Rechtsfuß den Sprung zu Feirense und wurde dort zum Profi. In den zurückliegenden zwei Jahren stand er in 49 Pflichtspielen auf dem Platz. Mit fünf Treffern konnte er seine Qualitäten auch in der Offensive einsetzen.