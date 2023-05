Saka hat unterschrieben – die Details

Bukayo Saka wird sich aller Voraussicht nach langfristig an den FC Arsenal binden. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Flügelspieler bei den Gunners ein neues Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben. Der aktuelle Vertrag des Engländers ist bis zum Sommer 2024 datiert. Laut dem Brancheninsider wird eine Verkündung der Verlängerung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Bei den Londonern ist der 21-Jährige absoluter Leistungsträger und unangefochtener Stammspieler. In der laufenden Saison war das Eigengewächs in 45 Partien an 25 Toren direkt beteiligt (14 Tore, elf Vorlagen). Dem vernehmen nach wird der Linksfuß künftig rund 17 Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

