Liverpool vs. ManCity: Die möglichen Aufstellungen

FC Liverpool

Nachdem die Formkurve zuletzt mit zwei Siegen gegen West Ham United und Tottenham Hotspur wieder nach oben zeigte, folgte der Dämpfer beim 0:1 gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Spieltag. Immerhin legte man am Deadline Day in der Defensive mit Ozan Kabak (FC Schalke) und Ben Davies (Preston North End) nach – dort drückte nach den langfristigen Ausfällen von Joel Matip, Joe Gomez und Virigil van Dijk der Schuh gewaltig. Trotz ihrer geringen Eingewöhnungszeit wird einer von beiden aufgrund der personellen Notlage vermutlich bereits heute in der Startelf stehen. Zudem kann Cheftrainer Jürgen Klopp voraussichtlich wieder auf die zuletzt angeschlagenen Alisson, Fabinho und Sadio Mané zählen.

Manchester City

Bei Manchester City läuft es momentan wie geschmiert. Zuletzt stellte man nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen den FC Burnley ein vereinseigenen Rekord auf: Seit nunmehr sechs Pflichtspielen haben die Skyblues keinen Gegentreffer kassiert. Zudem gewann man 13 Pflichtspiele in Folge. Auch personell kann Cheftrainer Pep Guardiola fast aus dem Vollen schöpfen: Mit Ausnahme von Kevin de Bruyne stehen dem spanischen Coach alle Spieler zur Verfügung. Guardiola hat damit die Qual der Wahl.

Die möglichen Aufstellungen

Liverpool

Manchester City