Mainz: Abnehmer für Bobzien gefunden?

Ben Bobzien vom FSV Mainz 05 ist ins Visier von Austria Klagenfurt geraten. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, hoffen die Kärntner darauf, dass der 21-Jährige seinen Vertrag bei Mainz verlängert, um eine Leihe zu ermöglichen. Momentan ist das Arbeitspapier bis 2025 datiert.

In der vergangenen Saison war der Rechtsaußen an Austria Lustenau ausgeliehen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Verein abstieg. Bei Mainz hat sich Bobzien bisher noch nicht in der ersten Mannschaft etablieren können.