HSV: Die Tendenz bei Reis

Beim Hamburger SV zeichnet sich der Abschied von Ludovit Reis ab. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, will der 23-jährige Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Seit 2021 läuft der Rechtsfuß im Volkspark auf, sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf bis sieben Millionen Euro. Sollte kein Verein diese bis Anfang der EM Mitte Juni ziehen, ist dies nicht gleichbedeutend mit einem Verbleib.

Denn der ‚Mopo‘ zufolge zweifelt Reis daran, ob der HSV nach wie vor die richtige Station ist. Dementsprechend dürfte auch noch lange nach Ablauf der Klausel ein Sommertransfer Thema bleiben. Unter Trainer Steffen Baumgart musste der Box-to-Box-Spieler zudem häufiger als Rechtsverteidiger aushelfen, eine Rolle, mit der Reis nicht allzu sehr liebäugelt. Für einen Verbleib in Hamburg müssten die Rothosen also ein paar Argumente auf den Tisch legen. In der Vergangenheit hatten einige Klubs aus der Bundesliga die Fühler ausgestreckt, darunter auch der SC Freiburg.