Al Hilal versucht es bei Vitor Roque

In Saudi-Arabien steigt die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Vitor Roque. Laut ‚Arriyadah‘ haben Funktionäre des FC Barcelona gegenüber Vertretern von Al Hilal die Bereitschaft signalisiert, den brasilianischen Stürmer für eine entsprechend hohe Ablöse abzugeben. Diese müsse signifikant höher sein als die 40 Millionen Euro, die Barça im Winter an Athletico Paranaense gezahlt hatte.

Ob Roque allerdings schon nach einem halben Jahr seine Zelte in Katalonien abbrechen will, ist offen. Grundsätzlich würde der 19-Jährige gerne in Europa bleiben, berichtet das saudische Sportnachrichtenportal. Bei Al Hilal soll man aber weiterhin versuchen, alle Beteiligten mit „einem verlockenden Angebot“ zu überzeugen.