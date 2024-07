Verhandlungen laufen: Neuer Rechtsverteidiger für den HSV?

Die Transferaktivitäten des Hamburger SV sind eineinhalb Wochen vor Saisonbeginn fast abgeschlossen. Auf den letzten Metern wollen die Rothosen nach dem Abschied von Salzburg-Leihgabe Ignace Van der Brempt noch einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Hierbei haben die Verantwortlichen einen Profi aus der Serie A ins Visier genommen und bereits erste Schritte für einen potenziellen Transfer eingeleitet.

Laut der ‚Bild‘ führt der HSV Verhandlungen mit dem FC Genua, um Silvan Hefti (26) in den hohen Norden zu locken. Zur Debatte steht eine Leihe mit Kaufoption. Riesiger Knackpunkt: das Gehalt des Schweizers. Für einen Wechsel nach Hamburg müsste Hefti dem Bericht zufolge auf Geld verzichten, gleichzeitig müsste auch Genua noch Teile des Salärs übernehmen.

Aktuell ist ein positiver Abschluss noch nicht in Sichtweite. Um trotzdem gewappnet zu sein, führen die HSV-Bosse parallel Gespräche mit zwei weiteren – namentlich nicht genannten – Spielern für die Position rechts hinten. Hefti steht in Genua noch bis 2026 unter Vertrag. Seinen Stammplatz verlor er in der vergangenen Saison, wurde in der Rückrunde sogar an den HSC Montpellier verliehen.