Inter-Wechsel: Das fordert Depay

Dem italienischen Meister Inter Mailand wurde der vereinslose Stürmer Memphis Depay angeboten. Nach Informationen der italienischen Tageszeitung ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Berater des Ex-Atlético-Spielers für einen potenziellen Transfer fünf Millionen Euro Nettogehalt plus eine Provision gefordert. Inter sei aber nicht bereit, diese Summe für den niederländischen Nationalspieler zu bezahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Depay stand von Januar 2023 bis zum Ende der abgelaufenen Saison bei Atlético Madrid unter Vertrag. Bei der Europameisterschaft kam der Stürmer in allen sechs Spielen in der Startelf zum Einsatz und hatte mit zwei Scorerpunkten (ein Tor, eine Vorlage) seinen Anteil am Halbfinal-Einzug der Elftal. Der 30-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl in der Spitze als auch auf den Flügeln agieren.