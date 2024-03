Dank Ausstiegsklausel: Freiburg nimmt Reis ins Visier

Auch im sechsten Jahr in der zweiten Liga sieht es für den Hamburger SV nicht so aus, als würde der einstige Dino in die Bundesliga spazieren. Sollte am Ende auch Steffen Baumgart der Wiederaufstieg missglücken, könnten einige Spieler das Weite suchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ludovit Reis könnte es so oder so in die Bundesliga verschlagen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der Mittelfeldmotor gleich von „mehreren Klubs gescoutet“. Namentlich nennt das Fachmagazin den SC Freiburg, der Reis „auf der Liste“ hat.

Lese-Tipp

Nur Ersatz: HSV-Profi denkt an Abschied

Ausstiegsklausel bei Nichtaufstieg

Interessant macht den 23-jährigen Niederländer vor allem eine Ausstiegsklausel, die im Falle des Nichtsaufstiegs einen Wechsel vor dem Vertragsende 2026 ermöglicht. Für fünf Millionen Euro könnte der frühere Juniorennationalspieler das Volksparkstadion verlassen.