HSV: Heftiges Preisschild für Frigan

Der Hamburger SV müsste für die Verpflichtung von Transferziel Matija Frigan (22) sehr tief in die Tasche greifen. Einem Bericht der kroatischen Tageszeitung Sportske novosti zufolge wären 7,5 Millionen Euro für den Mittelstürmer des KVC Westerlo fällig. Demnach sei der HSV als auch die beiden anderen Interessenten Glasgow Rangers sowie Hull Ciy bereit, diese Summe zu zahlen.

Aus Schottland hatte es vor wenigen Tagen dagegen anderslautende Berichte gegeben. Dem ‚Daily Record‘ zufolge sei Frigan den Rangers zu teuer, zudem habe der HSV die Favoritenrolle inne aufgrund seiner Bereitschaft, umgerechnet sogar rund zehn Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Frigan war in der abgelaufenen Saison in bei Westerlo mit 14 Treffern und vier Assists einer der besten Angreifer. Ob der Bundesliga-Aufsteiger aber eine so üpiige Ablöse zahlt, bleibt abzuwarten. Mit Shuto Machino (25/Holstein Kiel) und Rayan Philippe (24/Eintracht Braunschweig) gibt es weitere Sturm-Kandidaten beim HSV.