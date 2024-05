Hertha verlängert mit Eitschberger

Hertha BSC und Außenverteidiger Julian Eitschberger gehen in eine gemeinsame Zukunft. Seinen Vertrag hat der Leihrückkehrer vom Halleschen FC vorzeitig bis 2027 verlängert. „Mit meiner Vertragsverlängerung wollte ich bewusst ein positives Zeichen setzen“, sagt der 20-Jährige.

Eigengewächs Eitschberger soll dabei helfen, bei der Hertha eine neue Ära mit mehr Lokalkolorit einzuläuten. „Wir standen mit Eitschi in den vergangenen Monaten stets im Kontakt. Er hat in der 3. Liga viel Spielzeit erhalten, wichtige Erfahrungen gesammelt und sich so weiterentwickelt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Entsprechend glücklich sind wir, dass er künftig wieder unser Trikot tragen und das hoffentlich auch sehr lange tun wird“, begründet Sportchef Benjamin Weber.