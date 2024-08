Bayer: Tapsoba reagiert auf PSG-Gerüchte

Edmond Tapsoba hat über das Interesse von Paris St. Germain gesprochen. „Natürlich freut es mich, wenn ich mit großen Vereinen wie PSG in Verbindung gebracht werde. Das zeigt, dass ich einen guten Job mache“, sagt der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen gegenüber der ‚Sport Bild‘. FT hatte im Juni exklusiv von der Kontaktaufnahme der Pariser zum Berater des 25-Jährigen berichtet. Von Erfolg gekrönt war der Versuch des Scheichklubs nicht. Abgesehen davon verfügt Tapsoba in seinem bis 2028 gültigen Vertrag über eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro.

„Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und zu Hause“, betont Tapsoba, „unsere Stärke ist der Zusammenhalt im Team, in der Kabine und auch im privaten Leben.“ Seit 2020 schnürt der Nationalspieler von Burkina Faso bereits die Schuhe für die Werkself. In seiner mittlerweile fünften Saison unterm Bayer-Kreuz will Tapsoba mehr Führungsspieler sein: „Ich möchte jetzt mehr Verantwortung übernehmen und vor allem auch den jüngeren Spielern helfen. Ich habe hier viele Erfahrungen unter mehreren Trainern in mehreren Defensiv-Formationen gesammelt.“