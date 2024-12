Afrikas Fußballer des Jahres: Lookman erhält Award

Die vergangene Saison von Ademola Lookman trägt Früchte. Der Angreifer von Atalanta Bergamo wurde am Montagabend vom CAF zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt. In der vergangenen Spielzeit gewann der nigerianische Nationalspieler mit seinem Verein die Europa League und trug beim 3:0-Erfolg im Finale gegen Bayer Leverkusen mit einem Hattrick erheblich zum Erfolg seines Teams bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lookman tritt damit in große Fußstapfen. In den vergangenen beiden Jahren gewannen Victor Osimhen (2023/SSC Neapel) und Sadio Mané (2022/FC Bayern & FC Liverpool). Zuvor zählten auch Samuel Eto’o, Yaya Touré und Mohamed Salah zu den Preisträgern. Mabululu von Al-Ahli in Lybien erzielte das Tor des Jahres, Barbra Banda von Orlando Pride wurde als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.