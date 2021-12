29 Millionen: Leeds hat Zweitligastürmer im Blick

Leeds United hat für den Wintertransfermarkt einen Stürmer in der zweiten englischen Liga ausgemacht, dessen Preis es in sich hat. Laut der ‚Sun‘ schielen die Whites auf einen Transfer von Ben Brereton Díaz (22) von den Blackburn Rovers. Umgerechnet rund 29 Millionen Euro ruft der Aufstiegsaspirant für seinen mit 17 Treffern besten Torjäger auf.

Díaz besitzt derzeit nur einen Vertrag bis Saisonende, Blackburn will in Kürze jedoch eine Einjahresoption ziehen und im Anschluss ein gänzlich neues Vertragspapier aushandeln. Bei Leeds soll der chilenische Nationalspieler den Engpass in der Offensive beheben. In Abwesenheit des verletzten Patrick Bamford bildeten zuletzt mit Daniel James und Raphinha zwei Flügelspieler den Doppelsturm im Team von Marcelo Bielsa.