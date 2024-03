Siebtes Jahr: Zimmermann bleibt Düsseldorf treu

Fortuna Düsseldorf geht mit Matthias Zimmermann auch in die nächste Spielzeit. Wie die Rheinländer mitteilen, verlängert der 31-jährige Rechtsverteidiger seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten. Über die genaue Laufzeit machen die Flingeraner keine Angaben. „Ich bin seit 2018 bei der Fortuna, der Verein ist mir in dieser Zeit richtig ans Herz gewachsen. Die Fortuna und Düsseldorf sind wie eine zweite Heimat für mich geworden ist und ich bin dankbar und glücklich, dass ich auch in Zukunft hier spielen werde. Ich möchte alles dafür tun, dass wir für unsere Fans mit der Mannschaft erfolgreich sind“, sagt Zimmermann.

Seit 2018 ist der gebürtige Karlsruher für die Düsseldorfer aktiv, lief zuvor unter anderem für den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auf. Mit der Fortuna befindet sich Zimmermann mitten im Aufstiegsrennen. Auf Rang vier liegend beträgt der Abstand auf den drittplatzierten HSV nur einen Punkt. Womöglich geht es im nächsten Jahr also im Oberhaus an den Start, mit Routinier Zimmermann an Bord.