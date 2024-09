Ehemaliger Schalke-Coach Favorit für Australien-Job

Zieht es David Wagner nach Down Under? Der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 ist nach Informationen von ‚Sky Sports‘ der Favorit auf die Nachfolge von Graham Arnold als australischer Nationaltrainer. Der Rekordtrainer der Socceroos war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach sechs Jahren im Amt von seinem Job zurückgetreten.

Der australische Verband steht bei der Suche nach einem neuen Coach unter Zugzwang. In der WM-Qualifikation konnten die Australier bisher aus zwei Partien nur einen Punkt ergattern. Wagner ist aktuell ohne Anstellung, seitdem er im Mai bei Norwich City einen Tag nach der Halbfinalniederlage in den Aufstiegsspielen zur Premier League gegen Leeds United (0:0/0:4) entlassen wurde.