Australien: Rekordtrainer Arnold tritt zurück

Der australische Verband muss sich auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Wie die Socceroos in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offiziell mitteilten, ist Graham Arnold von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Seit 2018 war der 61-Jährige für die australische Nationalmannschaft verantwortlich und avancierte damit zum dienstältesten Coach der Geschichte des Verbandes.

Hintergrund für den Rücktritt ist wohl die bislang enttäuschende WM-Qualifikation. In zwei Partien konnten die mitfavorisierten Australier in Gruppe C erst einen Punkt einfahren. „Wir respektieren seine Entscheidung und bedauern, dass Graham die Nationalmannschaft verlässt, aber dieses Szenario ist im internationalen Fußball nicht ungewöhnlich. Wir werden schnell einen neuen Cheftrainer ernennen, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten“, lässt sich der Verbandsvorsitzende James Johnson zitieren.