34 Scorerpunkte: VfB-Angebot für Portugal-Star

Es wartet ein Haufen Arbeit auf Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und die Abteilung Kaderplanung des VfB Stuttgart. Die Schwaben werden nächste Saison sicher im europäischen Wettbewerb dabei sein, sehr wahrscheinlich in der Champions League. Damit einher gehen Einnahmen von vielen Millionen Euro, aber auch die Verantwortung, diese sinnvoll in den Kader zu investieren.

Schon jetzt lässt sich feststellen, dass der VfB mit Spielern in Verbindung gebracht wird, an die noch vor einem Jahr wohl nicht zu denken gewesen wäre. Aktuelles Beispiel ist Portugals Nationalspieler Rafa. Stuttgart soll dem 30-jährigen Offensivmann ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt haben, so die spannende Info des Sportjournalisten Pedro Almeida.

Benfica-Vertrag läuft aus

Mehr als dieses bräuchte es für eine Verpflichtung nicht, denn Rafas Vertrag bei Benfica Lissabon läuft aus. So kann der 25-fache Nationalspieler seinen Berater munter Offerten sammeln lassen und sich die attraktivsten herauspicken. Ob jene aus Bad Cannstatt in die engere Verlosung kommt, bleibt abzuwarten. Nach einer Saison mit 20 Toren und 14 Vorlagen dürfte der Rechtsfuß die Qual der Wahl haben.

Mit der Aussicht Bundesliga und Europacup, ebenso mit dem hochattraktiven Spielstil unter Coach Sebastian Hoeneß, sollten die Stuttgarter ihre Chancen haben. Rafas großer Pluspunkt: Der 1,72-Mann fühlt sich als hängende Spitze am wohlsten, ist grundsätzlich aber auch auf dem Flügel einsetzbar. Somit könnte er sowohl die Rolle einnehmen, die zuletzt der noch nicht festverpflichte Deniz Undav (27) innehatte, aber beispielsweise auch für Wechselkandidat Silas (25) in den Kader rücken.