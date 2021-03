Fortuna: Allofs hält noch zu Rösler

Uwe Rösler muss auch nach der gestrigen 0:3-Pleite gegen den VfL Bochum noch nicht um seinen Trainerjob bei Fortuna Düsseldorf bangen. „Es gibt nach dem gestrigen Spiel keinen Grund, über die Trainerfrage nachzudenken“, sagt Fortuna-Vorstand Klaus Allofs der ‚Rheinischen Post‘, „ich kann dem Team nicht viel vorwerfen. Ich sehe keine Auflösungserscheinungen in der Truppe.“

Mit der herben Heimpleite gegen den Tabellenführer aus Bochum (51 Punkte) rückt der Wiederaufstieg für die sechstplatzierten Düsseldorfer (40) in weite Ferne. Sollte die Rückkehr in die Bundesliga nicht gelingen, fehlen Rösler die Argumente für eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus. Allofs mahnt zur Geduld in dieser Frage: „Darüber werden wir jetzt kein abschließendes Urteil fällen. Die Entwicklung in den nächsten Wochen wird zeigen, wohin es geht.“