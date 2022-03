Bochum: Zwei weitere Corona-Fälle

Der VfL Bochum hat vor dem anstehenden Bundesliga-Spieltag zwei weitere Corona-Fälle zu verzeichnen. Laut Vereinsangaben haben sich Ersatztorhüter Michael Esser (34) und Linksverteidiger Danilo Soares (30) infiziert.

Schon am Mittwoch wurden Innenverteidiger Maxim Leitsch (23) und Stürmer Luis Hartwig (19) positiv auf Corona getestet. Der VfL tritt am Sonntag (17:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt an.