Deadline Day: Die Last Minute-Zugänge der Bundesligisten

Der Weltstar

Lange arbeitete Union Berlin an dem Coup – am letzten Tag des Transferfensters gelang er dann. Europameister Leonardo Bonucci ist ab sofort ein Eiserner. Der 36-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Juventus Turin. Die Bianconeri tragen dem Vernehmen nach weiterhin einen Teil seines Gehalts.

FCA stärkt die Abwehr

Der FC Augsburg schlug am Deadline Day gleich doppelt zu. Japhet Tanganga (24) und Kevin Mbabu (28) haben einige Parallelen. Beide kommen aus London (Tottenham und Fulham), per Leihe bis 2024 und beide sind in der Abwehr zu Hause. Tanganga kann innen und rechts ran, während der Ex-Wolfsburger Mbabu auf die rechte Bahn spezialisiert ist.

Frankfurt fehlt ein Stürmer

Eintracht Frankfurt blieb keine Zeit mehr, einen Ersatz für Randal Kolo Muani (24) zu holen. Nach FT-Infos beschäftigen sich die Adler nun mit dem vereinslosen Anthony Modeste (35) als neuem Mittelstürmer.

Immerhin kam aber mit Niels Nkounkou (22) der lange umworbene Mann für die linke Außenbahn. Rund sieben Millionen Euro fließen dafür an die AS St. Étienne. Der französische U21-Nationalspieler unterschrieb bis 2028. Zudem holte die SGE mit Sidney Raebiger einen DFB-Junior von Greuther Fürth. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist zunächst für die 2. Mannschaft eingeplant. Sein Vertrag gilt auch nur für ein Jahr.

Bochum überrascht ganz spät

Das Transferfenster war schon geschlossen, da erreichte FT die Meldung, dass der VfL Bochum noch einmal aufrüstet. Wenig später verkündeten die Blau-Weißen dann auch schon die Verpflichtung von Gonçalo Paciência. Per Leihe kommt der 29-jährige Mittelstürmer von Celta Vigo. In der Bundesliga spielte er bereits 67 Mal für Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Dabei gelangen ihm 14 Tore.

Werder ersetzt Füllkrug

Werder Bremen reagierte noch auf den Wechsel von Niclas Füllkrug (30) zum BVB. Als direkter Nachfolger kam Rafael Borré (27) per Leihe ohne Kaufoption von der Eintracht. Seine Bundesliga-Tauglichkeit hat der Kolumbianer bereits in 63 Spielen unter Beweis gestellt. Dabei glänzt er weniger als Torjäger (zehn Treffer) denn als Arbeiter und verlässliche Anspielstation.

Stach wechselt innerhalb der Liga

Eigentlich schien der Wechsel von Anton Stach (24) schon vom Tisch zu sein. Doch klamm und heimlich schlug die TSG Hoffenheim doch noch zu. Der zweifache deutsche Nationalspieler kommt für zehn Millionen Euro von Mainz 05 und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar.