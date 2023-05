Medien: Cancelo zweifelt an Bayern-Verbleib

Für 70 Millionen Euro könnte der FC Bayern João Cancelo von Manchester City dauerhaft verpflichten. Dass der Rekordmeister die Kaufoption zieht, gilt als nahezu ausgeschlossen. Dessen ungeachtet deutete Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende an, dass man sich an der Säbener Straße grundsätzlich vorstellen kann, den Portugiesen zu halten: „Er ist ein Topspieler, technisch eine Augenweide. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir haben noch nichts entschieden, das machen wir nach der Saison.“

Laut ‚Sky‘ gestaltet sich eine Verpflichtung allerdings „sehr schwer“. Mehr noch: Der Rechtsfuß selbst erwarte nicht, kommende Saison das Trikot der Bayern zu tragen. Dementsprechend gehe die aktuelle Tendenz dahin, dass der 42-fache Nationalspieler den Bundesligisten im Sommer verlässt. Gleichwohl versuchen die Münchner Verantwortlichen nach wie vor eine Lösung zu finden.

Für den derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga stand Cancelo bislang 19 Mal auf dem Rasen und war dabei an starken sieben Treffern direkt beteiligt (ein Tor, sechs Vorlagen). Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist die Leihgabe der Skyblues mittlerweile gesetzt. Unter Umständen läuft der technisch versierte Außenverteidiger trotzdem nur noch zweimal für seinen derzeitigen Arbeitgeber auf.

