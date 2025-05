Vertragspoker: Sané-Seite macht Gegenangebot

In die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané (29) kommt neue Bewegung. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat Sanés neuer Berater Pini Zahavi den Münchnern ein Gegenangebot unterbreitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwölf Millionen Euro Grundgehalt plus drei Millionen an Boni schlägt man vor. Die Offerte der Bayern sieht jährlich zehn Millionen sowie fünf Millionen an potenziellen Zusatzzahlungen vor. Laut ‚Sky‘ betrachtet das Sané-Lager diese Zahlen als nicht marktgerecht.

Erst vor wenigen Wochen hatten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags zu ebenjenen Konditionen geeinigt, ehe Sané seinen Beraterwechsel vollzog. Das bestehende Angebot will der Rekordmeister nicht nachbessern, zuletzt war gar von einer Deadline bis zum 16. Mai die Rede.