KSC: Bundesligisten heiß auf Topscorer Wanitzek

Der Karlsruher SC könnte in der kommenden Saison ohne Kapitän Marvin Wanitzek dastehen. Wie die ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ berichten, liegen dem 32-Jährigen Angebote von zwei nicht namentlich genannten Bundesligaklubs vor. Zudem soll den Spielmacher, der in der laufenden Saison in 36 Spielen an 27 Treffern direkt beteiligt war, auch eine Offerte aus der Major League Soccer erreicht haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wanitzek war 2017 von der Zweitvertretung des VfB Stuttgart nach Karlsruhe gewechselt. Seitdem hat der gebürtige Bruchsaler 296 Pflichtspiele für die Badener bestritten. Der aktuelle Kontrakt läuft noch bis 2027, laut dem Bericht würde der KSC seinem verdienten Spieler eine große Möglichkeit jedoch nicht verbauen – wenn die Ablöse stimmt. Eine Entscheidung soll erst kurz nach Saisonende fallen.