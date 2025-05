Fast fix: Auch Frimpong verlässt Bayer

Bei Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold ging der FC Liverpool ins Risiko und mit den drei Stammspielern ins letzte Vertragsjahr. Bei den beiden Erstgenannten hat sich dies auch ausgezahlt, das Duo hat mittlerweile neue Verträge unterschrieben. TAA hingegen wird sich ablösefrei gen Real Madrid verabschieden.

Und die Schockwelle erreicht nun auch das Rheinland. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird Jeremie Firmpong mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ Bayer Leverkusen verlassen. Mehr noch, laut dem Fachmagazin steht der 24-Jährige „unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool“.

Wechsel dank Ausstiegsklausel

Der Werkself sind beim Abschied des Leistungsträgers die Hände gebunden. Frimpong steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag, kann den Klub aber per Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro verlassen. In Liverpool soll er einen Vertrag bis 2030 erhalten. Laut ‚kicker‘ sind „wenn überhaupt“ nur noch „letzte Details zu klären“.

Für Bayer der nächste Tiefschlag in Sachen Kaderplanung für die kommende Saison. Xabi Alonso hat seinen Abschied bereits kommuniziert, Jonathan Tah nach exklusiven FT-Informationen dem FC Bayern zugesagt. Und auch Florian Wirtz könnte sich noch in diesem Sommer dem Rekordmeister anschließen.