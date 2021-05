Eintracht bietet Muani langfristigen Vertrag

Eintracht Frankfurt will bei Randal Kolo Muani offenbar Nägel mit Köpfen machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, bieten die Frankfurter dem 22-Jährigen einen Fünfjahresvertrag an. Die Einigung mit dem FC Nantes über einen Transfer steht allerdings noch aus. In Nantes besitzt der Mittelstürmer einen bis 2022 gültigen Kontrakt.

Neben der Eintracht werden auch dem FC Southampton und Bayer Leverkusen Interesse an Muani nachgesagt. Die Anzeichen für einen Transfer im Sommer verdichten sich angesichts der namhaften Interessenten immens. Muanis Wunschziel soll dabei weiterhin Frankfurt sein.