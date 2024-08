45 Millionen: Premier League-Dreikampf um Nuamah

Olympique Lyon könnte nur knapp zwei Monate nach der Festverpflichtung von Ernest Nuamah ein dickes Transferplus generieren. Einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge sollen die Premier League-Vertreter FC Fulham und der FC Arsenal konkretes Interesse an dem 20-jährigen Rechtsaußen zeigen. Laut ‚Sky Sports‘ ist aber auch der FC Everton im Rennen um Nuamah, der von OL ein 45-Millionen-Preisschild bekommen hat.

Der Ghanaer wurde in der abgelaufenen Saison vom Lyoner Partnerverein RWD Molenbeek für 25 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland verpflichtet und umgehend an die Franzosen weiterverliehen, um die Bilanzen von OL in der vergangenen Saison nicht zu belasten. Vor knapp zwei Monaten wurde Nuamah dann für 28,5 Millionen Euro geholt. Nun könnte die Lyoner Trickserei mit einem saftigen Gewinn belohnt werden.