Marsch bestätigt: Keine Ausstiegsklausel

Jesse Marsch besitzt in seinem Vertrag bei RB Leipzig keine Ausstiegsklausel. Das verrät der neue Cheftrainer der Sachsen im Interview mit der ‚Sport Bild‘. „Das wollte ich nicht. So etwas kommt immer raus, und dann sorgt es für Unruhe. Denn es wäre ein Zeichen an alle: Der möchte weg“, erläutert der 47-Jährige diese Entscheidung.

Nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch beim Spielermaterial gab es beim Vizemeister einige Veränderungen. „In der Breite ist er sehr stark“, lobt Marsch den Kader. Der US-Amerikaner zeigt sich mit den Verstärkungen sehr zufrieden. „Den Abgängen steht mit André Silva ein Neuzugang gegenüber, der seine Qualität schon in der Bundesliga bewiesen hat. Dazu mit Mo Simakan, Josko Gvardiol, Brian Brobbey und dem gefühlten Neuzugang Domi Szoboszlai vier herausragende Talente“, so der Leipzig-Coach.