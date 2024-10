Im Winter ablösefrei: MLS-Profi Flach plant Europa-Wechsel

Seit seinem Wechsel vom FC St. Pauli zu Philadelphia Union absolvierte Leon Flach wettbewerbsübergreifend 146 Pflichtspiele. Der laufstarke Mittelfeldspieler stellt damit nicht nur seine Zuverlässigkeit unter Beweis, sondern meldet inzwischen auch größere Ambitionen für seinen nächsten Karriereschritt an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen plant Flach im Winter den Sprung über den großen Teich. Sein Vertrag in den Vereinigten Staaten läuft Ende Dezember aus, dann darf der 23-Jährige ablösefrei wechseln. Das ist gerade auf dem schwierigen Januar-Transfermarkt eine interessante Situation für Vereine, die kadertechnisch nochmal nachbessern wollen. Diese will sich der gebürtige Texaner mit deutschem Pass zunutze machen.

Lese-Tipp

Messi-Gehalt bekanntgegeben

Klares Ziel: Europa

Anfragen größerer Franchises aus der MLS blockt Flach derzeit ab. Neben Inter Miami haben auch die Colorado Rapids angefragt, wie FT erfuhr. Natürlich würde sein derzeitiger Arbeitgeber den auslaufenden Vertrag mit dem Leistungsträger gerne verlängern. Doch Flach beschäftigt sich primär mit seinen Optionen in Europa.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Dezember 2023 gab es Berichte über ein Interesse von Werder Bremen. Nach FT-Informationen fand auch ein loser Kontakt zum alten Management des VfL Bochum statt. Dieser hat sich letztlich jedoch nicht konkretisiert. Nun hofft Flach auf die Möglichkeit, bei einem Topklub einer kleineren europäischen Liga oder eines sehr ambitionierten Zweitligisten in Deutschland unterzukommen.

Vereine der Kategorie Midtjylland

Der FC Midtjylland beschäftigt sich bereits intensiv mit der Personalie Flach. Andere Vereine vom selben Kaliber haben Informationen eingeholt und evaluieren eine Verpflichtung des zweikampfstarken Balleroberers. Flach, der in seiner Jugend beim VfB Lübeck und FC St. Pauli ausgebildet wurde, hat nach neun Partien in der 2. Bundesliga für die Kiezkicker sein Kapitel in Europa noch nicht zu Ende geschrieben. Gut möglich, dass der Linksfuß vielleicht sogar bald wieder hierzulande gegen das runde Leder tritt.