FC Bayern: Größere Rolle für Tel

Mathys Tel kam im vergangenen Sommer als Rohdiamant nach München. Seine erste Saison beim FC Bayern läuft im Grunde wie erwartet. Der 17-Jährige ist meist als Joker gefragt und beschwert sich nicht über seine Rolle. Immerhin 23 Mal stand Tel für den Rekordmeister schon auf dem Rasen, nur zweimal allerdings als Startspieler. Fünf Treffer konnte er verbuchen.

In der Führungsetage hält man große Stücke auf den Stürmer. Und so soll Tel künftig eine größere Rolle spielen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde dies intern beschlossen. Den Youngster in der nächsten Saison leihweise bei einem anderen Klub zu parken, sei dagegen nach aktuellem Stand keine Option.

Die Tür öffnet sich

Dem Franzosen winken also mehr Einsatzzeiten als bisher. Dies könnte zu Lasten von Eric Maxim Choupo-Moting gehen. Der 34-Jährige ist in der Regel im Sturmzentrum gesetzt. Tel ist aber ebenso auf den Flügeln einsetzbar.

Klar ist: Seine hochdekorierten Kollegen in der Bayern-Offensive rechtfertigen ihre Spielzeit aktuell nur selten. Der Zeitpunkt ist für Tel also günstig, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Den Segen von ganz oben hat der U19-Nationalspieler.